Австралийский канал подвергся кибератаке перед выходом сюжета об использовании Путиным химоружия против врагов
Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) подвергся кибератаке перед показом сюжета об использовании российскими властями химического оружия. Хакерская атака привела к срыву эфира
Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine Network) подвергся кибератаке перед показом сюжета об использовании российскими властями химического оружия. Хакерская атака привела к срыву эфира.
Портал TV Blackbox сообщает, что телеканал 9News Australia планировал показать в программе Under Investigation сюжет о «смертоносной кампании уничтожения с помощью химагентов, развернутой президентом России Владимиром Путиным против его врагов в западных странах».
На телеканале считают, что за этой кибератакой стоят хакеры из России, что подтверждает «изощренность» этой атаки. Представители 9News Australia также считают, что кибернападение на телеканал может выявить уязвимость общенационального масштаба.
Руководство 9News Australia также заявило, что сюжет об использовании российскими властями химического оружия против своих врагов полностью готов и все равно выйдет в эфир, сообщает Newsru.com.