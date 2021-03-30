Минздрав России предупредил о риске третьей волны коронавируса
Российский Минздрав предупредил о возможной третьей волне коронавируса. Такой прогноз ведомство сделало на основании текущих показателей заболеваемости COVID-19
Российский Минздрав предупредил о возможной третьей волне коронавируса. Такой прогноз ведомство сделало на основании текущих показателей заболеваемости COVID-19, сообщает ТАСС.
Замглавы ведомства Татьяна Семенова сообщила, что вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, а сейчас показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавируса.
Чиновница при этом отметила, что российские власти принимают все необходимые меры для предотвращения третьей волны коронавируса, в том числе за счет вакцинации населения.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 4 536 820 россиян, из которых в результате осложнений скончались 98 442 человека. За последние сутки в стране было зарегистрировано 8 277 новых случаев заражения.