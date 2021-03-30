Чеченские полицейские призывают родственников модераторов оппозиционного канала совершить «убийство чести»
В Чечне полицейские призвали родственников похищенных в Нижнем Новгороде модераторов оппозиционного телеграм-канала Исмаила Исаева и Салеха Магамадова совершить «убийство чести»
В Чечне полицейские призвали родственников похищенных в Нижнем Новгороде модераторов оппозиционного телеграм-канала Исмаила Исаева и Салеха Магамадова совершить «убийство чести».
Пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет рассказал «МБХ медиа», что родственников Исаева и Магамадова практически каждый день привозят в полицейский участок, где силовики призывают их совершить «убийство чести».
Напомним, что братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев сейчас находятся в содержатся в СИЗО в Грозном. Молодых людей обвиняют в пособничестве террористам.
Адвокаты арестованных готовят обращение к администрации СИЗО с требованием обеспечить безопасность Исаеву и Магамадову в связи с появившейся информации о том, что силовики принуждают родственников арестованных молодых людей к их убийству. Защитники также требуют запретить передавать сведения о Магамадове и Исаеве кому-либо, включая их родственников.
Модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95 были задержаны в Нижнем Новгороде и доставлены в Чечню. Их обвиняют в пособничестве боевикам за то, что они якобы снабжали незаконное вооруженное формирование продуктами.
После ареста Магамадова и Исаева их родители покинули Чечню. Позже СМИ сообщили, что силовики задержали родственников семьи и требовали от них сообщить местонахождение родителей арестованных юношей.
24 марта в социальных сетях телеканала «Грозный ТВ» был опубликован видеоролик, в котором родственники задержанных отрицают причастность задержанных к ЛГБТ-сообществу, а также угрожают сотрудникам СМИ, освещающим события вокруг дела, и правозащитникам.