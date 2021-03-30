Немецкие врачи выявили более 30 случаев образования тромбов у привитых вакциной AstraZeneca
В Германии медики зафиксировали более 30 случаев образования тромбов в мозгу у пациентов, которые недавно поставили прививку против коронавирусной инфекции. Вакцинация им была проведена препаратом шведско-британской компании AstraZeneca
В Германии медики зафиксировали более 30 случаев образования тромбов в мозгу у пациентов, которые недавно поставили прививку против коронавирусной инфекции. Вакцинация им была проведена препаратом шведско-британской компании AstraZeneca.
Издание Der Spiegel со ссылкой на Немецкий институт Пауля Эрлиха сообщает, что тромбоз был выявлен у 31 привитого гражданина, из которых 9 человек скончались.
Осложнения медики выявили у двух мужчин в возрасте 36 и 57 лет, а также у 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет. В 19 случаях специалисты также выявили тромбоцитопению (снижение количества тромбоцитов).
Напомним, что несколько стран Европы в марте приостановили или полностью запретили вакцинацию населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за риска образования тромбов у привитых. При этом в компании AstraZeneca заявили об абсолютной безопасности своей вакцины, а ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию этим препаратом.
Сегодня также стало известно, что компания AstraZeneca решила переименовать свою вакцины против коронавируса из-за негативного информационного фона вокруг нее. Теперь препарат называется Vaxzevria.