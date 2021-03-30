Уставной суд Петербурга признал дискриминационными условия получения бездомными социальной помощи
По мнению суда, требование о наличии регистрации в Петербурге или Ленинградской области для получения социальной помощи не соответствует уставу северной столицы, а также ограничивает права бездомных людей
Уставной суд Санкт-Петербурга признал дискриминационными условия получения социальной помощи для бездомных граждан.
По мнению суда, требование о наличии регистрации в Петербурге или Ленинградской области для получения социальной помощи не соответствует уставу северной столицы, а также ограничивает права бездомных людей. Данное требование сокращает число людей, которые могут получить помощь.
По данным Znak.com, в суд о нарушении прав бездомных граждан заявили депутаты Законодательного Собрания Михаил Амосов («Яблоко»), Борис Вишневский («Яблоко»), Александр Рассудов (КПРФ), Максим Резник (член фракции «Партия Роста») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Губернатор северной столицы Александр Беглов представил свое возражение по иску, однако суд встал на сторону депутатов.
Примечательно, что дело о правах бездомных граждан стало последним для Уставного суда Петербурга. С 1 июля текущего года этот суд прекратит свое существование.