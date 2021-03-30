Силовики взяли штурмом коттедж «мытищинского стрелка». Злоумышленник задержан
Сотрудники правоохранительных органов в ходе штурма коттеджа в элитном поселке Новые Вешки в Мытищинском районе Подмосковья задержали мужчину, который забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам
Сотрудники правоохранительных органов в ходе штурма коттеджа в элитном поселке Новые Вешки в Мытищинском районе Подмосковья задержали мужчину, который забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам.
По данным РИА Новости, вместе со стрелком в коттедже находились его дочь, внук и зять. Спустя некоторое время злоумышленник отпустил дочь и внука, а зятя оставил в заложниках. После этого правоохранители решили штурмовать дом.
По уточненным данным, утром во вторник сотрудники МВД и ФСБ приехали осмотреть дом 60-летнего мужчины в Новых Вешках для проверки информации о его причастности к незаконному обороту оружия. Однако хозяин дома открыл по силовикам огонь и бросил в их сторону две гранаты. Участок стрелка был оцеплен, а жителей поселка попросили не выходить на улицу.
Telegram-канал «Комсомольской правды» сообщает, что на этого мужчину зарегистрировано шесть единиц оружия - пять нарезных и одно травматическое. Стрелком оказался Владимир Барданов - бывший владелец автосервиса и частных охранных предприятий, которые в настоящий момент не работают.