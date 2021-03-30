Росреестр предложил привлечь граждан к обсуждению названий улиц, рек и других географических объектов
Росреестр подготовил законопроект о создании государственного каталога географических названий в интернете, согласно которому российские граждане смогут принять участие в обсуждении новых названий улиц, рек и других объектов
Росреестр подготовил законопроект о создании государственного каталога географических названий в интернете, согласно которому российские граждане смогут принять участие в обсуждении новых названий улиц, рек и других объектов.
Ведомство планирует создать каталог, в котором будет около 800 тысяч позиций. Это должно упростить работу картографов, а также убрать разночтения и искажения названий в документах.
Росреестр предлагает присваивать имена географическим объектам по результатам «общественного обсуждения», которое будет проводиться в интернете. Граждане смогут принять участие в голосовании по выбору названий городов, улиц, рек болот и гор. При этом нововведение не затронет названия мостов, элементов транспортной инфраструктуры, морских объектов и объектов культурного наследия, сообщает «КоммерсантЪ».
Принцип обсуждения будет таким же, как во время голосования за присвоение российским аэропортам имен великих россиян.