30 марта 2021, 13:53
В подмосковном поселке мужчина забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по людям
В подмосковном поселке Вешки рядом с Мытищами неизвестный мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по прохожим. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выставили оцепление вокруг коттеджа
Фото: Baza
В элитном подмосковном поселке Вешки рядом с Мытищами неизвестный мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по прохожим. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выставили оцепление вокруг коттеджа.
По данным Baza, мужчина стреляет уже больше четырех часов, но задержать его пока не удалось. Силовики просят местных жителей не выходить из своих домов. Сейчас в поселке дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД и Госавтоинспекции.
Телеграм-канал «112» со ссылкой на свои источники сообщает, что стрелок подозревается в незаконном обороте оружия. В его распоряжении также имеются гранаты. Одну из них он уже выбросил в окно.
Есть ли пострадавшие среди силовиков и населения, не сообщается.