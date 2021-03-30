В Смоленской области пенсионерку обвинили в пропаганде нацистской символики из-за фотографии музейных экспонатов
Вяземский райсуд Смоленской области оштрафовал пенсионерку Ирину Кириенкову за публикацию в соцсети «ВКонтакте» фотографий-экспонатов мемориального комплекса «Дорога памяти»
Вяземский райсуд Смоленской области оштрафовал пенсионерку Ирину Кириенкову за публикацию в соцсети «ВКонтакте» фотографий-экспонатов мемориального комплекса «Дорога памяти» (на фото изображены китель и фуражка Адольфа Гитлера), который расположен на территории главного храма Вооруженных сил РФ в Кубинке, а также за публикацию мема о схожести логотипа «Юнармии» и «Ваффен-СС».
Женщину признали виновной в пропаганде нацистской символики. Размер штрафа составил 1,5 тысячи рублей.
В суде Ирина Кириенкова заявила, что опубликовала фотографии, которые находятся в открытом доступе в интернете. Пенсионерка просила провести лингвистическую экспертизу, но судья в этом ходатайстве отказала.
Женщина также указала, что публиковала эти посты «с глубоким отвращением ко всем действиям нацистской Германии», сообщают «Открытые медиа».
Ирина Кириенкова считает, что ее обвинили в пропаганде нацистской символики из-за фотографии музейных экспонатов, потому что в своем аккаунте она также публиковала посты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.