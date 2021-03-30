30 марта 2021, 12:59
Дмитрий Песков призвал россиян не давать взятки, чтобы победить коррупцию
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков нашел способ эффективной борьбы со взятками. По мнению чиновника, чтобы победить коррупцию «нужно перестать давать взятки»
Фото: Instagram›MuhamadeevFarit
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков нашел способ эффективной борьбы с коррупцией. По мнению чиновника, чтобы победить коррупцию «нужно перестать давать взятки». А чтобы россияне перестали давать взятки, «общество должно созреть для этого». «Должно пройти несколько поколений», - отметил официальный представитель Кремля.
В интервью «Аргументам и фактам» Дмитрий Песков также высказал мнение, что бытовая коррупция несет в себе большую опасность, чем коррупция среди чиновников.
Судя по всему, пресс-секретарь президента считает, что в большинстве случаев россияне сами предлагают должностным лицам взятки, хотя в реальности именно чиновники и силовики отказываются «решать вопрос» без вознаграждения.