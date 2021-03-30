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30 марта 2021, 12:59

Дмитрий Песков призвал россиян не давать взятки, чтобы победить коррупцию

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков нашел способ эффективной борьбы со взятками. По мнению чиновника, чтобы победить коррупцию «нужно перестать давать взятки»

Дмитрий Песков призвал россиян не давать взятки, чтобы победить коррупцию
Фото: Instagram›MuhamadeevFarit

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков нашел способ эффективной борьбы с коррупцией. По мнению чиновника, чтобы победить коррупцию «нужно перестать давать взятки». А чтобы россияне перестали давать взятки, «общество должно созреть для этого». «Должно пройти несколько поколений», - отметил официальный представитель Кремля.

В интервью «Аргументам и фактам» Дмитрий Песков также высказал мнение, что бытовая коррупция несет в себе большую опасность, чем коррупция среди чиновников.

Судя по всему, пресс-секретарь президента считает, что в большинстве случаев россияне сами предлагают должностным лицам взятки, хотя в реальности именно чиновники и силовики отказываются «решать вопрос» без вознаграждения.

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