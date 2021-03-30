Израиль включил Чечню в карту террористических угроз для своих граждан
Совбез Израиля опубликовал новую карту террористических угроз для граждан страны за рубежом. В эту карту власти включили Чеченскую республику как регион с «очень высокой реальной угрозой»
Совет безопасности Израиля опубликовал новую карту террористических угроз для граждан страны за рубежом. В эту карту власти включили Чеченскую республику как регион с «очень высокой реальной угрозой».
Израильские силовики отметили, что с учетом «присутствия и террористических групп в Чечне и их активности», власти не рекомендуют своим гражданам посещать этот регион, а также пограничную зону между Чечней и Грузией, сообщает «МБХ медиа».
Одновременно с этим Совет безопасности Израиля отмечает, что данное предупреждение носит рекомендательный характер.
Напомним, что в январе текущего года глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о полной победе над бандформированиями в регионе. С таким заявлением он выступил после ликвидации полевого командира Аслана Бютукаева и его сторонников.