Московский «Спартак» отчитался о рекордном убытке в 1,93 млрд рублей
Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2020 года составил 1,93 млрд рублей. Это рекордный показатель с 2004 года. Для сравнения, в 2019 году убыток красно-белых составил 803,6 млн рублей. Таким образом, за год убыток увеличился в 2,4 раза
Фото: fcsm.info
Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2020 года составил 1,93 млрд рублей. Это рекордный показатель с 2004 года.
Для сравнения, в 2019 году убыток красно-белых составил 803,6 млн рублей. Таким образом, за год убыток увеличился в 2,4 раза, сообщает «Интерфакс».
Что касается выручки «Спартака», то она сократилась на 10%. В 2019 году клуб заработал 5,4 млрд рублей, а в 2020 году - 4,87 млрд рублей.
Убытки футбольного клуба связаны, в том числе и с пандемией коронавируса, из-за которой были введены ограничения на число болельщиков, которые могут присутствовать на стадионах.