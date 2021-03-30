В Ставропольском крае силовики задержали второго вице-премьера за месяц
Сотрудники правоохранительных органов задержали врио заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Чиновника подозревают в мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали врио заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова. Чиновника подозревают в мошенничестве.
В Следственном комитете сообщили, что Роман Петрашов 2013–2015 годах, занимая должность вице-премьера правительства Ставропольского края, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей.
В материалах дела отмечается, что часть суммы чиновник получил лично через посредников, а часть денег была зачислена на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.
Сейчас словики проводят обыски по месту работы и месту жительства Петрашова.
Роман Петрашов стал уже вторым вице-премьером Ставрополья, задержанным силовиками за последний месяц. Так, 13 марта был задержан Александр Золотарев, который курировал в правительстве региона инвестиции в местную экономику.
Чиновника обвиняют в получении взяток на общую сумму в 60 млн рублей и в сговоре с бывшим министром строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким, который фигурирует в семи уголовных делах.
После ареста Александра Золотарева губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство в отставку.