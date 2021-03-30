Водители кремлевских автобаз пожаловались на отсутствие доплат за переработки
Руководство профсоюза сообщило о проблеме невыплат водителям за переработки главе администрации президента Антону Вайно. Письмо на имя чиновника подписали 60 сотрудников, однако ответа из Кремля пока не последовало
Сотрудникам кремлевских автобаз уже несколько лет не доплачивают за переработки. Об этом сообщили в «Профсоюзе работников учреждений управделами президента РФ».
Руководство профсоюза сообщило о проблеме невыплат водителям за переработки главе администрации президента Антону Вайно. Письмо на имя чиновника подписали 60 сотруднков, однако ответа из Кремля пока не последовало.
В профсоюзе рассказали, что за переработки не доплачивают сотрудникам «Автобазы №2», которая перевозит депутатов Госдумы; «Автотранспортного комбината», который обслуживает Совет Федерации, Минюст, руководителей управделами президента России и ряд других ведомств, и «Транспортного комбината «Россия», который занимается перевозкой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и других высокопоставленных сотрудников Кремля.
Всего на этих трех предприятиях работает примерно 3 тысячи человек. Водители жалуются, что им не платят дополнительные деньги за работу по выходным и в ночное время. При этом обращаться в суд они боятся из-за «кредитов и гнева начальства», сообщает ВВС.
Помимо неоплаченных переработок водители жалуются на закупку «левых» запчастей для автомобилей, оплату штрафов и бензина за свой счет, а также отсутствие нормальной страховки.