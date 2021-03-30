Студентов РГСУ предупредили об ответственности за участие в протестных акциях
Руководство Российского государственного социального университета (РГСУ) предупредило студентов об ответственности за участие в несанкционированных митингах с помощью баннера в личном кабинете учащегося
Руководство Российского государственного социального университета (РГСУ) предупредило студентов об ответственности за участие в несанкционированных митингах с помощью баннера в личном кабинете учащегося.
Глава независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен рассказал, что перед входом в личный кабинет студента на сайте вуза появляется баннер-памятка об ответственности за участие в протестных акциях.
Даниил Кен отметил, что на этом баннере можно прочитать «дикую вещь» о том, что даже если ты был просто рядом или шел мимо митинга, то «твое участие докажут, и тебя все равно будут судить», сообщает «МБХ медиа».
«Думай о своем будущем и спокойствии своих близких», - советует вуз студентам. Кроме того, чтобы зайти в кабинет, необходимо поставить галочку «Я ознакомлен».
Напомним, что во время протестных акций в поддержку Алексея Навального в январе и феврале текущего года во многих российских вузах предупреждали студентов об отчислении, если они будут замечены на митингах. Отчисления руководство вузов аргументирует тем, что университеты должны оставаться вне политики. Одновременно с этим студентов часто принуждают к участию в различных провластных акциях. Например, после протестных митингов Навального студентов обманом привлекали к записи роликов в поддержку президента Владимира Путина.