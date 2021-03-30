30 марта 2021, 10:59
Apple официально разрешила российским сервисным центрам чинить свои гаджеты
Американская компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRP) по всему миру. Это означает, что российским сервисам официально разрешили чинить неисправные гаджеты этого производителя
Фото: Zen.yandex.ru/media
Американская компания Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRP) по всему миру. Это означает, что российским сервисам официально разрешили чинить неисправные гаджеты этого производителя.
Уже на этой неделе сервисы из России и других стран могут бесплатно подавать заявки на участие в программе IRP. В рамках программы сотрудничества они будут получать от Apple оригинальные запчасти, руководства по ремонту, необходимые инструменты и средства диагностики. Сотрудники сервисных центров также смогут бесплатно пройти обучение.
До конца текущего года Apple рассчитывает запустить программу независимых сервисных центров в 120 странах мира, сообщает Медуза.