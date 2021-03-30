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30 марта 2021, 10:50

В Подмосковье неизвестный поджег автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова

Спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его автомобиль. Инцидент произошел в Одинцовском районе Московской области

В Подмосковье неизвестный поджег автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова
Фото: Вести.ру

Спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его автомобиль. Инцидент произошел в Одинцовском районе Московской области.

Mercedes Дмитрия Егорова был припаркован во дворе его дома. На записи с уличных видеокамер видно, как к машине подходит какой-то человек, наклоняется, а примерно через 15 секунд автомобиль вспыхивает и начинает гореть. Огонь также перекинулся на соседние три машины, сообщает Baza.

Журналист отметил, что его «Мерседес» не был застрахован по КАСКО. «Вот не надо экономить», - отметил владелец машины в своем Instagram.

Дмитрий Егоров также рассказал, что у него нет даже предположения о том, кто и за что поджег его машину.

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