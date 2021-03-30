30 марта 2021, 10:50
В Подмосковье неизвестный поджег автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова
Спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его автомобиль. Инцидент произошел в Одинцовском районе Московской области
Фото: Вести.ру
Спортивный журналист Дмитрий Егоров сообщил, что минувшей ночью неизвестные подожгли его автомобиль. Инцидент произошел в Одинцовском районе Московской области.
Mercedes Дмитрия Егорова был припаркован во дворе его дома. На записи с уличных видеокамер видно, как к машине подходит какой-то человек, наклоняется, а примерно через 15 секунд автомобиль вспыхивает и начинает гореть. Огонь также перекинулся на соседние три машины, сообщает Baza.
Журналист отметил, что его «Мерседес» не был застрахован по КАСКО. «Вот не надо экономить», - отметил владелец машины в своем Instagram.
Дмитрий Егоров также рассказал, что у него нет даже предположения о том, кто и за что поджег его машину.