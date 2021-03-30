К требованию оказать Алексею Навальному медицинскую помощь присоединились более 500 врачей
Более 500 российских врачей подписали письмо своих коллег, которые ранее потребовали от ФСИН и Кремля оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, который сообщил об ухудшении здоровья в покровской колонии
Более 500 российских врачей подписали письмо своих коллег, которые ранее потребовали от ФСИН и Кремля оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, который сообщил об ухудшении здоровья в покровской колонии.
Инициатор открытого письма Андрей Бильжо сообщил телеканалу «Дождь», что к вышеуказанному требованию присоединили уже более 500 медиков.
Врачи требуют срочно допустить к Алексею Навальному в ИК-5 российских и немецких медиков, которые занимались его реабилитацией после отравления боевым ядом «Новичок». Авторы обращения полагают, что проблемы со здоровьем оппозиционера могут быть следствием отравления.
«Считаем также, что неприменение к заключенному с острой болью в такой ситуации адекватных мер обезболивания, является не только нарушением его прав, но и сознательной пыткой», - говорится в письме.