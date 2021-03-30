Московская полиция опубликовала вакансию снайпера для работы на массовых мероприятиях
На портале поиска работы Headhunter появилась вакансия полицейского-снайпера. Объявление о работе опубликовано от имени второго специального полка ГУ МВД по Москве
На портале поиска работы Headhunter появилась вакансия полицейского-снайпера. Объявление о работе опубликовано от имени второго специального полка ГУ МВД по Москве.
Полицейским-снайперам предлагается зарплата в размере 55-65 тысяч рублей. При этом соискатель должен иметь среднее образование и необходимое для прохождения службы здоровье. Опыта работы будущее начальство от него не требует, сообщает Znak.com.
В обязанности снайпера входят охрана порядка и обеспечение безопасности во время проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в российской столице, а также «силовая поддержка следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий».
Издание Sota Vision отмечает, что второй спецполк московской полиции участвует в разгонах несанкционированных протестов.