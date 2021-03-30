В Москве жители Измайлово выступили против строительства спортплощадки для детей с синдромом Дауна
Жители московского района Измайлово выступили категорически против строительства спортивной площадки для детей с синдромом Дауна. Из-за позиции граждан благотворительным организациям «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» пришлось отказаться от реализации этой инициативы
Жители московского района Измайлово выступили категорически против строительства спортивной площадки для детей с синдромом Дауна. Из-за позиции граждан благотворительным организациям «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» пришлось отказаться от реализации этой инициативы.
По данным издания «Такие дела», чиновники из префектуры предложили благотворительным организациям под строительство спортплощадки для детей с синдромом Дауна участок во дворе дома №37 на Измайловском бульваре.
«Даунсайд Ап» и «Синдром любви» планировали построить или модернизировать там футбольное поле размером 20×40 метров. В планах было оборудовать площадку с качественным покрытием, построить бытовки для раздевалок и скамейки-трибуны для зрителей. В благотворительных организациях отметили, что игра в футбол помогает людям с синдромом Дауна развиваться физически, а также улучшает их коммуникативные навыки и координацию.
Однако реализовать свою инициативу общественным организациям помешали местные жители, которые выступили против появления площадки для «особенных» детей. По словам муниципального депутата Татьяны Царенко, местные жители подозревают, что под предлогом организации спортплощадки участок во дворе жилого дома хотят передать под коммерческую застройку. Также москвичи опасаются, что семьи с детьми с синдромом Дауна будут занимать парковочные места, а игра в футбол будет создавать шум.
Благотворительные организации заявили, что не хотят конфликтовать с местными жителями, поэтому будут искать другое место под спортивную площадку.