Австралия вслед за Канадой ввела санкции против строителей железнодорожной части Крымского моста
Министерство иностранных дел Австралии сообщило о введении санкций против России, связанных с «оккупацией» Крыма. Новые ограничения стали ответом на введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив
Министерство иностранных дел Австралии сообщило о введении санкций против России, связанных с «оккупацией» Крыма. Новые ограничения стали ответом на введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.
«Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний», - заявила глава МИД Австралии Мариз Пейн, слова которой приводит РИА Новости.
Ранее аналогичные санкции ввели власти Канады. МИД этой страны уточнил, что под экономические ограничения попали глава компании-оператора железнодорожного сообщения с Крымом «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов, директор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также компании «Ленпромтранспроект», «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».