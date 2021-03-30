Глава предвыборного штаба Владимира Путина не указал в декларации дивиденты от «Фосагро» на 20 млрд рублей
Ректор Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель президента России и глава его предвыборного штаба Владимир Литвиненко как минимум с 2014 года неверно указывает размер своих доходов в декларации
Ректор Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель президента России и глава его предвыборного штаба Владимир Литвиненко как минимум с 2014 года неверно указывает размер своих доходов в декларации, сообщает «МБХ медиа».
По данным издания, Владимир Литвиненко не вносит в декларацию дивиденды от компании «Фосагро», акциями которых он владеет. Так, с 2014 по 2019 год дивиденды на долю ректора горного университета, которая за этот период увеличилась с 14,92% до почти 21% акций, составили около 20 млрд рублей. при этом г-н Литвиненко за этот период задекларировал только 1,3 млрд рублей.
Владимир Литвиненко входил в совет директоров «Фосагро» до того, как возглавил горный университет. К 2020 году ректор стал владельцем уже 20,98% акций холдинга.
Напомним, что дочь ректора Горного университета Ольга Литвиненко, которая ранее была депутатом Законодательного Собрания Петербург, несколько лет назад изменила свои политические взгляды и стала поддерживать оппозицию. Дочь «друга Путина» уехала из России, получила гражданство Польши, а затем обратилась к властям Евросоюза с просьбой ввести санкции против своего отца.