30 марта 2021, 03:16
Канада ввела новые санкции против России из-за присоединения Крыма
В МИД страны уточнили, что под экономические ограничения попали гендиректор оператора железнодорожного сообщения с Крымом «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов, глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин
Фото: intosairussia.org
Власти Канады сообщили о введении новых санкций против России из-за присоединения полуострова Крым.
В МИД страны уточнили, что под экономические ограничения попали гендиректор оператора железнодорожного сообщения с Крымом «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов, глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин, ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
Напомним, что ранее Канада ввела персональные визовые и финансовые санкции в отношении российских силовиков и чиновников, которые «были вовлечены в попытку убийства Алексея Навального» и причастны к разгону протестных акций в поддержку оппозиционера.