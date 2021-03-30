Петербургский суд в третий раз отказал ребенку с СМА в обеспечении препаратом «Золгенсма»
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга в третий раз отказал местной жительнице Светлане Гепаловой в обеспечении ее ребенка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) препаратом «Золгенсма». Это лекарство стоит около 2 млн долларов
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга в третий раз отказал местной жительнице Светлане Гепаловой в обеспечении ее ребенка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) препаратом «Золгенсма». Это лекарство стоит около 2 млн долларов.
Женщина рассказала изданию «Бумага», что причиной отказа в обеспечении ее ребенка лекарством стало достижением им двухлетнего возраста. В России «Золгенсма» не зарегистрирована, поэтому препарат применяется по американскому протоколу. В США применение лекарства ограничено двумя годами. В Европе же ограничение распространяется только на вес ребенка (до 21 килограмма).
Суд посчитал, что экспериментальное лечение, которое проходит ребенок, показывает положительные результаты. Однако мать ребенка заявила, что это лишь поддерживающая терапия, которая не гарантирует излечения. Побороть СМА может только препарат «Золгенсма».
Сейчас Светлана Гепалова пытается самостоятельно собрать деньги на лечение сына, но группу сбора в соцсети «ВКонтакте» заблокировали из-за попытки конвертировать рубли в доллары.