Члены ОНК Владимирской области обвинили Навального в «симулировании» боли в ноге и спине
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Владимир Григорян, комментируя жалобы Алексея Навального на ухудшение здоровья в покровской колонии, обвинил политика в симуляции
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Владимир Григорян, комментируя жалобы Алексея Навального на ухудшение здоровья в покровской колонии, обвинил политика в симуляции.
В беседе с телеканалом «Дождь» Владимир Григорян (кстати, бывший сотрудник ФСИН) заявил, что лично он тоже себя плохо чувствует, но никому не жалуется. «У них [осужденных] там права больше, чему нас. А Навальный там больше симулирует, чем что-то делает», - заявил так называемый правозащитник.
Член ОНК добавил, что сведения об отсутствии у Навального доступа к необходимым ему лекарствам якобы не соответствует действительности. «Я вам говорю, для вас с нами не достать это лекарство, а для них обязательно. У них отдельное идет финансирование, отдельно все это есть. А Навальный больше симулирует. Так что не переживайте за него», - заключил г-н Григорян.
Коллега Вадимира Григоряна Юрий Белокрылин по поводу сообщений о сильных болях оппозиционера в спине и ноге заявил, что «не доверяет этой писанине». «И самому Навальному не доверяю. Значит, у меня такая позиция. Я к нему отношусь очень негативно - к Навальному», - добавил член ОНК Владимирской области.
Адвокат политика Вадим Кобзев в свою очередь сообщил, что Алексея Навальный охарактеризовал владимирскую ОНК как «сборище жуликов и лжецов, которые обслуживают администрации концлагерей, ухудшая положение заключенных».
Стоит отметить, что в состав ОНК Владимирской области в основном входят бывшие сотрудники ФСИН и МВД, что может объяснять их негативное отношение к Алексею Навальному и нежелание заниматься его проблемами. Например, член комиссии Алла Быба ранее прославилась тем, что показала местным студентам фильм о «преступнике Навальном» и сравнила политика с Гитлером. Однако на просьбу студентов показать заодно и громкие антикоррупционные расследования оппозиционера она ответила отказом.
Напомним, что в отличие от «правозащитников» из владимирской ОНК власти Евросоюза, США и Великобритании потребовали от российских властей оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, который еще не полностью восстановился после отравления «Новичком». В поддержку политика выступили и десятки российских врачей.