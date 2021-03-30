30 марта 2021, 01:09
В Госдуму поступил законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона об обязательной регистрации домашних животных. Документ был подготовлен депутатами Законодательного Собрания Челябинской области
Фото: navigato.ru
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона об обязательной регистрации домашних животных. Документ был подготовлен депутатами Законодательного Собрания Челябинской области.
Региональные парламентарии предлагают внести ряд поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и другие законодательные акты.
Авторы законопроекта считают, что данная инициатива позволит сократить число животных, которые стали бездомными из-за того, что потерялись или их выбросили хозяева.
В случае принятия закона, россиян обяжут регистрировать и учитывать своих питомцев, чтобы в случае утери их можно было вернуть, а в случае безответственного отношения – привлечь нерадивых хозяев к ответственности.