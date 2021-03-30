Российских хакеров заподозрили во взломе почты Министерства внутренней безопасности США
Агентство Associated Press сообщает, что хакеры в ходе взлома добрались до содержимого почты и.о. главы министерства Чеда Вулфа. Также жертвами атаки стали специалисты по кибербезопасности
Российских хакеров заподозрили в осуществлении атаки на американские государственные органы через программное обеспечение компании SolarWinds. Киберпреступники могли получить доступ к электронной почте руководства Министерства внутренней безопасности США.
Агентство Associated Press сообщает, что хакеры в ходе взлома добрались до содержимого почты и.о. главы министерства Чеда Вулфа. Также жертвами атаки стали специалисты по кибербезопасности, в чьи задачи входит отслеживание угроз со стороны иностранных государств.
Сенатор Роб Портман заявил, что взлом программного обеспечения можно расценивать как провал Министерства внутренней безопасности и победу соперников США, а в данном случае, победу России.
Отметим, что еще в конце 2020 года издание The New York Times сообщало, что хакеры в результате взлома SolarWinds могли в течение нескольких месяцев следить за работой более 250 правительственных организаций США. Американские специалисты считают, что к этой кибератаке причастны хакеры, связанные с российской разведкой. Москва обвинения в свой адрес отрицает.