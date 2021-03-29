«Тинькофф Банк» подал в суд на МТС из-за дискриминационных тарифов на смс-рассылку
«Тинькофф Банк» подал иск в Арбитражный суд против сотового оператора МТС из-за тарифов на смс-рассылку клиентам кредитно-финансовой организации. К судебному разбирательству банк также просит привлечь Федеральную антимонопольную службу
«Тинькофф Банк» подал иск в Арбитражный суд против сотового оператора МТС из-за тарифов на смс-рассылку клиентам кредитно-финансовой организации. К судебному разбирательству банк также просит привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Сумма исковых требований «Тинькофф Банка» к оператору мобильной связи составляет 1,1 млрд рублей.
В своем исковом заявлении банк указал, что понес убытки от неправомерных действий МТС, которые заключаются в «злоупотреблении положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки». «Тинькофф» также обвиняет МТС в создании дискриминационных условий, сообщает РБК.
Ранее ФАС признала факт того, что сотовые операторы МТС, Tele2 и «Вымпелком» создали дискриминационные условия для частных банков, так как государственные банки платят за услугу смс-рассылки клиентам меньшую сумму.
В МТС заявили, что не согласны с претензиями «Тинькофф Банка».