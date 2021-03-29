Исследователя из Сибири обвинили в распространении клеветы в адрес сотрудников НКВД
В Новосибирске сотрудники МВД передали в Следственный комитет материалы проверки в отношении исследователя Дениса Карагодина, который занимается выяснением обстоятельств убийства своего прадеда Степана Карагодина сотрудниками НКВД
В Новосибирске сотрудники МВД передали в Следственный комитет материалы проверки в отношении исследователя Дениса Карагодина, который занимается выяснением обстоятельств убийства своего прадеда Степана Карагодина сотрудниками НКВД.
Расследование в отношении Дениса Карагодина было начато по заявлению сына сотрудника НКВД, который мог быть причастен к расстрелу.
На сайте Karagodin.org сообщается, что Дениса Карагодина пытаются привлечь по уголовным и административным статьям, а сайт «Расследование Карагодина» хотят признать «оператором персональных данных», распространяющим клевету о сотрудниках НКВД СССР.
В расследовании новосибирца говорится, что в убийстве его прадеда принимал участие сотрудник НКВД Алексей Митюшов – его подпись стоит на выписке из акта о расстреле Степана Карагодина. Сын чекиста заявил, что расследование Карагодина «дискредитируют имя его отца» и обратился в правоохранительные органы.