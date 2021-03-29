29 марта 2021, 17:11
Против Минздрава Хакасии возбудили дело из-за несвоевременной закупки инсулина для льготников
Согласно материалам следствия, с 2019 по 2020 годы Минздрав Хакасии несвоевременно инициировал проведение аукционов в рамках госзакупки инсулина для обеспечения льготников в текущем году
Фото: news.myseldon.com
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновников из Минздрава Хакасии из-за срыва сроков закупки инсулина для льготных категорий граждан.
Согласно материалам следствия, с 2019 по 2020 годы Минздрав Хакасии несвоевременно инициировал проведение аукционов в рамках госзакупки инсулина для обеспечения льготников в текущем году. Инсулин, напомним, входит в перечень жизненно необходимых препаратов, сообщает "МБХ медиа".
Кроме того, чиновники из регионального Минздрава не закупили инсулин у выбранного производителя без аукциона, хотя закупка была профинансирована.
В результате халатности должностных лиц граждане не получали необходимый им инсулин в течение одного-трех месяцев. Это создало угрозу из здоровью и жизни.