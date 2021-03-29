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29 марта 2021, 16:06

Власти ограничат количество доступных для граждан кредитов

В соответствующем законопроекте говорится, что количество и виды кредитов, на которые будет распространяться ограничение, определят члены совета директоров Центробанка РФ

Власти ограничат количество доступных для граждан кредитов
Фото: Life.ru

Российские власти подготовили законопроект, который установит лимит на количество банковских кредитов для граждан.

В документе говорится, что количество и виды кредитов, на которые будет распространяться ограничение, определят члены совета директоров Центробанка РФ, сообщают «Ведомости».

В случае нарушения банками или микрофинансовыми организациями установленных ограничений они будут наказаны повышенными значениями надбавок к коэффициентам риска. Аналогичное наказание ЦБ предусмотрел и для физических лиц, которые смогут получить займы сверх лимита.

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