29 марта 2021, 16:06
Власти ограничат количество доступных для граждан кредитов
В соответствующем законопроекте говорится, что количество и виды кредитов, на которые будет распространяться ограничение, определят члены совета директоров Центробанка РФ
Фото: Life.ru
Российские власти подготовили законопроект, который установит лимит на количество банковских кредитов для граждан.
В документе говорится, что количество и виды кредитов, на которые будет распространяться ограничение, определят члены совета директоров Центробанка РФ, сообщают «Ведомости».
В случае нарушения банками или микрофинансовыми организациями установленных ограничений они будут наказаны повышенными значениями надбавок к коэффициентам риска. Аналогичное наказание ЦБ предусмотрел и для физических лиц, которые смогут получить займы сверх лимита.