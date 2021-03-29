Депутат Госдумы пожаловался в прокуратуру на Dolce & Gabbana из-за гей-пропаганды
Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить аккаунт бренда Dolce & Gabbana в Instagram. Парламентарий считает, что в аккаунте модного дома имеются признаки пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить аккаунт бренда Dolce & Gabbana в Instagram. Парламентарий считает, что в аккаунте модного дома имеются признаки пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, что в России запрещено.
Анатолий Выборный к своему заявлению приложил фотографии из аккаунта D&G, изображающие «нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров», сообщают «Известия».
Депутат также посетовал, что в последнее время пропаганда однополых отношений «приобрела массовый характер», что уже можно сравнить с агрессивной атакой на ценности и культуру.
По словам г-на Выборного, в этой пропаганде активно участвуют социальные сети, индустрия кино, а также известные бренды.