Депутата Мосгордумы оштрафовали за участие в акции 23 января. Его на суд не пригласили
Тверской райсуд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Евгения Ступина на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января
Фото: apral.ru
Тверской райсуд Москвы оштрафовал депутата Мосгордумы Евгения Ступина на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января.
Парламентарий рассказал «МБХ медиа», что судебное заседание проходило без его участия, так как его об этом не уведомили. Ступин узнал сразу о решении суда из картотеки.
Столичного депутата признали виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.
В Тверском суде заявили, что пытались связаться с Евгением Ступиным, но не смогли. «Там куча данных обо мне, вплоть до передвижения моего автомобиля, но вот не смогли найти. Обжаловать буду, конечно», - ответил на это депутат.
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