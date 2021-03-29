Московские власти протестируют фитнес-браслеты, собирающие данные о температуре тела пользователей
Московские власти планируют начать тестирование софта, который будет автоматически подключаться по Bluetooth к фитнес-браслетам граждан, которые находятся в радиусе 50 метров
Московские власти планируют начать тестирование софта, который будет автоматически подключаться по Bluetooth к фитнес-браслетам граждан, которые находятся в радиусе 50 метров. Программа будет собирать данные о температуре тела москвичей и гостей столицы.
На сайте мэра Сергея Собянина сообщается, что система состоит из двух гаджетов – фитнес-трекера и девайса OT-Bох. Последний позволяет непрерывно отслеживать температуру тела и другие данные о состоянии здоровья пользователей фитнес-браслетов.
Система сбора данных о температуре тела граждан будет работать в «местах повышенной проходимости», например, на входе в организации, в столовых и в самих офисах.
Собранные сведения будут передаваться администраторам, которые в случае обнаружения человека с высокой температурой, будут оповещать об этом остальных.
Тестирование фитнес-браслетов и девайса OT-Box проводится в офисе сотового оператора «Билайн», в сети клиник «Медси» и в школе №1239.