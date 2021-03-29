29 марта 2021, 15:02
Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси объявил о полной разблокировке Суэцкого канала, движение по которому было на пять дней перекрыто из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза Ever Given
Фото: nicefile.ru
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси объявил о полной разблокировке Суэцкого канала, движение по которому было на пять дней перекрыто из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза Ever Given.
Напомним, что утром в понедельник появилась информация о том, что контейнеровоз удалось снять с мели, после того как спасательные команды извлекли из-под судна 27 тысяч кубометров песка.
Позже Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси сообщил агентству Reuters, что «Египет вернул положение дел к норме», а «весь мир теперь может быть спокоен за свои товары».
Поскольку Суэцкий канал не имеет дублеров, из-за севшего на мель контейнеровоза в этой акватории образовалась пробка из 450 судов из разных стран, включая Россию.