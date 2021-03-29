Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о получении 10 выговоров за нарушение режима
«В моем портфолио плохого парня уже есть: признан склонным к побегу в «Кремлевском централе», 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино», 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров»», - сообщается в Instagram политика
Оппозиционер Алексей Навальный за время нахождения в СИЗО «Кольчугино» и в покровской исправительной колонии №5 получил уже 10 выговоров.
«В моем портфолио плохого парня уже есть: признан склонным к побегу в «Кремлевском централе», 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино», 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров»», - сообщается в Instagram политика.
Оппозиционер через своих адвокатов также сообщил, что на рассмотрении в отношении него находится около 20 рапортов о возможных нарушениях режима. Так, политика хотят наказать за подъем с кровати на 10 минут раньше соответствующей команды, за отказ выходить на зарядку и предложение начальнику отряда «выпить кофе», отказ смотреть «идиотскую» видеолекцию, а также нахождение на встрече со своими защитниками в футболке.
Отметим, что частые выговоры от администрации исправительного учреждения значительно снижают шансы арестантов на условно-досрочное освобождение.