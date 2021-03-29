Академики решили не публиковать доклад о загрязнении воздуха в Сибири накануне выборов
Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) удалило из общего доступа доклад о загрязнении атмосферы в федеральном округе. Исчезновение доклада связывают с предстоящими выборами
Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) удалило из общего доступа доклад о загрязнении атмосферы в федеральном округе. Исчезновение доклада связывают с предстоящими выборами.
Директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник во время выступления в Новосибирске сообщил, что из 20 городов России с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы большая часть (78%) расположены в Сибирском ФО.
Кроме того, в 23 городах Сибири интегральный индекс загрязнения атмосферы эксперты оценивают как высокий. Игорь Пташник также отметил, что, например, почти все население Таймырского автономного округа живет в условиях загрязнения воздуха, сообщает «Тайга.инфо».
При этом доклад об экологии в Сибири было решено не публиковать в открытом доступе, а запись выступлений специалистов – удалить из YouTube. Академики решили, что публиковать такие данные накануне выборов не стоит.
Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией - как бомбу накануне выборов! Что будет? Мы не имеем на это права. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население», - заявил академик Алексей Конторович.