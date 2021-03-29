Правительство создаст электронную платформу для продажи конфискованного имущества
Правительство России в качестве решения проблемы неэффективной реализации имущества, изъятого в пользу государства, предложило автоматизировать торги. Поручение разработать соответствующий законопроект дано Министерству финансов и Федеральному казначейству
Правительство России в качестве решения проблемы неэффективной реализации имущества, изъятого в пользу государства, предложило автоматизировать торги. Поручение разработать соответствующий законопроект дано Министерству финансов и Федеральному казначейству.
Кабмин к 2024 году планирует запустить специальную информационную систему «Конфискат», которая будет работать по принципу государственных закупок. В настоящее время вся информация о конфискованном имуществе содержится в базах МВД, Федеральной таможенной службы (ФТС) и службы судебных приставов (ФССП).
Власти за счет электронных торгов конфиската рассчитывают заработать больше денег для казны, а также повысить прозрачность изъятого в пользу государства имущества, сообщает «КоммерсантЪ».
Сейчас реализация конфискованного имущества проводится неэффективно. По данным Счетной палаты, на продажу направляют всего 1% изъятого имущества, а предпродажная подготовка и электронные торги сильно затягиваются. Это в свою очередь приводит к тому, что расходы государства на хранение конфиската превышают доход, полученный властями от его продажи.