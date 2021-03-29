29 марта 2021, 12:59
Эксперты ВОЗ рассказали о пути передачи коронавируса от летучих мышей человеку
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, как люди могли заразиться коронавирусом от летучих мышей. Ранее эта версия была признана экспертами наиболее вероятной
Фото: Zen.yandex.com/media
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о том, как люди могли заразиться коронавирусом от летучих мышей. Ранее эта версия возникновения COVID-19, который охватил весь мир, была признана экспертами наиболее вероятной.
В ВОЗ считают, что от летучих мышей коронавирус перешел на человека через других животных. Так, этот вирус находили у броненосцев, норок и кошек, сообщает Associated Press (АР).
Напомним, что ранее основными версиями возникновения коронавирусной инфекции считались утечка материала из лаборатории в китайском городе Ухань (именно там болезнь была впервые обнаружена) и передача инфекции от летучих мышей. После расследования, проведенного комиссией ВОЗ в Ухани, первая версия была объявлена маловероятной.