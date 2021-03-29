Мать губернатора Подмосковья оказалась владелицей бизнес-центра рядом с Кремлем
Мать губернатора Московской области Андрея Воробьева и супруга сенатора Юрия Воробьева Людмила оказалась владелицей бизнес-центра, который расположен всего в трех километрах от Кремля
Мать губернатора Московской области Андрея Воробьева и супруга сенатора Юрия Воробьева Людмила оказалась владелицей бизнес-центра, который расположен всего в трех километрах от Кремля. Кадастровая стоимость этого актива составляет 863 млн рублей.
Фирме 71-летней Людмилы Воробьевой «Гранд Лэнд» принадлежит бизнес-центр площадью 6 тысяч кв.м. по адресу Николоямская улица, д. 24, стр. 1 и несколько офисов по адресу Николоямская улица, д. 19, стр. 1.
«Открытые медиа» сообщают, что инвестконтракт на строительство этого бизнес-центра компания Людмилы Воробьевой получила в 2012 году, когда ее сын был исполняющим обязанности главы Московской области. Напомним, что тогда Андрей Воробьев был назначен вместо Сергея Шойгу, который до этого был главой МЧС России, а Юрий Воробьев был его заместителем.
«Гранд Лэнд» зарегистрирована в жилом доме 1903 года постройки, которое находится по соседству с принадлежащем фирме офисном здании (Николоямская, 19, стр.1).
С марта 2020 года офис на Николоямской, 19 площадью 424 кв. м у фирмы матери главы Подмосковья арендовало сроком на 5 лет ООО «Таганка Лайф» Дениса Гапонова, которое владеет «РМ Клиникой».
В офисах на Николоямской, 19 зарегистрировано еще несколько компаний семьи чиновников Воробьевых. Это, например, АО «Инвестиционная Группа 11», которое владеет долями в проектах крупной девелоперской группы «Самолет». Последняя построила в московском регионе ЖК «Квартал Некрасовка» и ЖК «Алхимово», а также ЖК «Мурино» в Санкт-Петербурге.
«Гранд Лэнд» принадлежит 49% акций в «Инвестиционной Группе 11», а остальными акциями владеет брат губернатора Максим Воробьев. Примечательно, что в меморандуме, выпущенном к IPO группы «Самолет», говорилось о том, что участие Максима Воробьева в проектах компании является политическим риском. В частности, проекты фирмы в Московской области могут восприниматься как прямо или косвенно получающие выгоду от положения или политического авторитета Воробьева.
«Открытые медиа» также сообщают, что Максим Воробьев раньше был партнером Глеба Франка, зятя миллиардера и друга президента Геннадия Тимченко по крупной рыбоперерабатывающей компании «Русское море». Сейчас брат губернатора является крупным владельцем ПАО «Русская аквакультура» - производителя лосося и форел.