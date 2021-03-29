Волгоградские следователи нашли мать двух детей, чьи тела обнаружили при сортировке мусора
Волгоградские следователи установили личность матери новорожденных детей, тела которых накануне были найдены сотрудниками мусороперерабатывающего завода при сортировке отходов
Волгоградские следователи установили личность матери новорожденных детей, тела которых накануне были найдены сотрудниками мусороперерабатывающего завода при сортировке отходов. Сейчас 37-летняя женщина находится в больнице с осложнениями, вызванными родами.
В Следственном комитете по региону сообщили порталу V1.ru, что жительница Волгограда до последнего не знала, что беременна, так как к врачам не обращалась. Когда она узнала, что ждет ребенка, то решила рожать дома.
Женщина родила близнецов, но оба они были мертвы. Тогда она решила избавиться от тел, выбросив их в мусорный контейнер.
В СКР также сообщили, что в день родов женщина чувствовала себя нормально, однако на следующий день у нее открылось кровотечение. Сейчас она находится в критическом состоянии в больнице.