29 марта 2021, 11:50
На перевозку охранников премьер-министра Михаила Мишустина из бюджета потратят 400 млн рублей
Управление делами президента выделило 400 млн рублей из федерального бюджета на авиационные перевозки сотрудников ФСО, которые будут сопровождать в поездках премьер-министра Михаила Мишустина
Фото: oko-planet.su
Управление делами президента выделило 400 млн рублей из федерального бюджета на авиационные перевозки сотрудников ФСО, которые будут сопровождать в поездках премьер-министра Михаила Мишустина. Эта сумма выделена на перевозку охранников главы правительства в текущем году.
Контракт предполагает, что сотрудников и имущество ФСО также будут перевозить «в целях обеспечения визитов» в Россию премьер-министров других стран и членов иностранных делегаций, сообщает «МБХ медиа».
Госконтракт подписан с «224 летным отрядом» (входит в структуру Минобороны) как с единственным поставщиком услуги. При этом Управделами будет по своему усмотрению выбирать тип воздушного судна для осуществления перевозки.