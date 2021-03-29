Экс-глава Хабаровского края сообщил об оказании на него в СИЗО «колоссального» давления
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о заказных убийствах, сообщил о «колоссальном» психологическом давлении и угрозах со стороны следователей
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о заказных убийствах, сообщил о «колоссальном» психологическом давлении и угрозах со стороны следователей.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович со слов Сергея Фургала написала в Facebook, что ежедневно ему дают на ознакомление материалы его уголовного дела, а как только он пытается заговорить со своим адвокатом, то беседу прерывают. При этом следователь делает запись, что обвиняемый якобы отказывается знакомиться с делом.
По словам Литвинович, при последней встрече Фургал сказал правозащитникам, что хочет сделать заявление для СМИ о «том ужасе, который с ним происходит», но сотрудники СИЗО его сразу же увели.
Ранее Сергей Фургал пожаловался, что более 8 месяцев не получал писем и телеграмм, а теперь его лишают еще и продуктовых передач.
Напомним, что Сергея Фургала арестовали примерно через полтора года после победы на губернаторских выборах (он обошел действовавшего главу региона и единоросса Вячеслава Шпорта) арестовали по обвинению в заказных убийствах, которые были совершены в начале нулевых годов. При этом ранее к Фургалу, который был депутатом Госдумы, у силовиков претензий не возникало. Экс-губернатор считает свой арест политически мотивированным. Эту версию поддерживают и многие жители Хабаровского края, которые регулярно проводят акции в поддержку народно избранного главы региона.