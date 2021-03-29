Отца директора ФБК арестовали по делу о превышении должностных полномочий
Директор ФБК сообщил, что дело против его отца связано с периодом, когда он работал в должности заместителя главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе
В Ростове-на-Дону задержали отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Ивана Жданова.
Юрия Жданова подозревают в превышении должностных полномочий. Ростовский суд отправил мужчину под арест на два месяца, сообщает «МБХ медиа».
Директор ФБК сообщил, что дело против его отца связано с периодом, когда он работал в должности заместителя главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе.
По словам Ивана Жданова, его отец в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка Искателей выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, а квартиру суд вернул в собственность региона.
«Посадили ли главу поселка единороса, который собственным распоряжением выделил квартиру? Нет, конечно, даже не фигурант. Искали целенаправленно что-то на отца», - написал Иван Жданов в Facebook. Оппозиционер уверен, что отца отправили в СИЗО за политическую деятельность его сына.
«И уж конечно, дело выглядит особо цинично на фоне того, что Собянин передает своим чиновникам в собственность целые дома в самых дорогих местах Москвы без всяких оснований, просто своим указом. ФБК про это расследование делал. Это какой-то совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента», - добавил юрист.