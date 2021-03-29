29 марта 2021, 10:53
Сотрудники ФСБ задержали несколько человек за изготовление фейковых медсправок для въезда в Россию
Сотрудники ФСБ России задержали в Новосибирской области участников преступной группировки, которая занималась изготовлением и продажей иностранным гражданам поддельных медицинских справок, необходимых для въезда в РФ
Фото: lenta.ru
Сотрудники ФСБ России задержали в Новосибирской области участников преступной группировки, которая занималась изготовлением и продажей иностранным гражданам поддельных медицинских справок, необходимых для въезда в РФ, сообщает ТАСС.
Центр общественных связей ведомства сообщает, что задержанные изготавливали фиктивные медицинские справки и помогали иностранцам оформить право на въезд в Россию страну в обход действующих антикоронавирусных ограничений. Сколько иностранцев таким образом попало в страну, не уточняется.
Расследование дела продолжается. С задержанными проводятся следственные мероприятия.
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