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29 марта 2021, 10:53

Сотрудники ФСБ задержали несколько человек за изготовление фейковых медсправок для въезда в Россию

Сотрудники ФСБ России задержали в Новосибирской области участников преступной группировки, которая занималась изготовлением и продажей иностранным гражданам поддельных медицинских справок, необходимых для въезда в РФ

Сотрудники ФСБ задержали несколько человек за изготовление фейковых медсправок для въезда в Россию
Фото: lenta.ru

Сотрудники ФСБ России задержали в Новосибирской области участников преступной группировки, которая занималась изготовлением и продажей иностранным гражданам поддельных медицинских справок, необходимых для въезда в РФ, сообщает ТАСС.

Центр общественных связей ведомства сообщает, что задержанные изготавливали фиктивные медицинские справки и помогали иностранцам оформить право на въезд в Россию страну в обход действующих антикоронавирусных ограничений. Сколько иностранцев таким образом попало в страну, не уточняется.

Расследование дела продолжается. С задержанными проводятся следственные мероприятия.

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