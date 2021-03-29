29 марта 2021, 10:45
Бывший главред «Правды Севера» погиб в результате падения снежной глыбы с крыши
Бывший главный редактор региональной газеты «Правда Севера» Александр Сахаров погиб в результате несчастного случая в Тверской области. Об этом сообщается на сайте издания со ссылкой на жителей деревни, в которой родился Сахаров
Фото: arhangelsk.bezformata.com
Бывший главный редактор архангельской газеты «Правда Севера» Александр Сахаров погиб в результате несчастного случая в Тверской области. Об этом сообщается на сайте издания со ссылкой на жителей деревни, в которой родился Сахаров.
По предварительным данным, 71-летний журналист получил смертельную травму в результате падения на него снежной глыбы с крыши.
Похороны Александра Сахарова состоятся в его родной деревне. Туда уже направились сыновья бывшего главреда «Правды Севера».
Александр Сахаров пришел работать в «Правду Севера» сразу после университета, а в 2001 году стал главным редактором издания. Руководил редакцией он в течение 8 лет.