Специалисты предупредили о распространении коронавируса среди животных
Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о новом этапе пандемии коронавируса, в ходе которого COVID-19 будут заражаться домашние и сельскохозяйственные животные
Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о новом этапе пандемии коронавируса, в ходе которого COVID-19 будут заражаться домашние и сельскохозяйственные животные.
«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных», - заявил Александр Гинцбург, слова которого приводят «Известия».
Одновременно с этим специалист заявил, что к тому времени, когда коронавирус начнет широко распространяться среди животных, люди уже будут защищены от этой инфекции вакцинами.
Г-н Гинцбург предупредил, что очаги возбудителя коронавирусной инфекции так или иначе постоянно будут присутствовать и эволюционировать вокруг человека, и к этому надо быть готовыми.