29 марта 2021, 08:02
В Якутске выбрали нового мэра. Им стал представитель «Единой России»
В Якутске в минувшие выходные состоялись выборы мэра города. По данным городского избиркома, победу одержал представитель «Единой России» Евгений Григорьев
Фото: Twitter.com/yakutiainfo
В Якутске в минувшие выходные состоялись выборы мэра города. По данным городского избиркома, победу одержал представитель «Единой России» Евгений Григорьев.
По результатам обработки 96,72% протоколов Евгений Григорьев набрал 44,09% голосов. Его ближайший конкурент Виталий Обедин из «Справедливой России» получил 39,87% голосов избирателей. Последний извинился перед своим электоратом за поражение и за то, что «не оправдал надежд».
Отметим, что голосование на мэрских выборах по новым правилам длилось три дня – с пятницы по воскресенье.
Голосование в Якутске проводилось досрочно в связи с уходом в отставку мэра Сарданы Авксентьевой. Сама она объяснила увольнение проблемами со здоровьем.