Духовенство раскритиковало мэрию Москвы за повышение тарифа на парковку в центре
Российское духовенство раскритиковало планы мэрии Москвы повысить с 5 апреля тариф на парковку на некоторых центральных улицах города до 380 рублей в час. Одновременно с этим там будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям
Российское духовенство раскритиковало планы мэрии Москвы повысить с 5 апреля тариф на парковку на некоторых центральных улицах города до 380 рублей в час. Одновременно с этим там будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям.
Представители Российской православной церкви, Совета муфтиев и Российского еврейского конгресса обратились к столичным властям с просьбой пересмотреть тарифную политику.
Так, в Московском патриархате отметили, что в центре города много храмов, которые граждане посещают в основном по воскресеньям. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Коммерсантом» отметил, что «неподъемные деньги», которые столичные чиновники просят за парковку по выходным дня, «могут разрушить сложившуюся приходскую жизнь».
В РПЦ отметили, что решение Департамента транспорта повысить тариф на парковку затронуло улицы, на которых находятся храм святых бессребреников Космы и Дамиана, храма Александра Невского на Патриарших прудах, храма Воскресения Словущего, Никольской церкви и других.
В свою очередь зампред Совета муфтиев Рушан Аббясов напомнил, что у мусульман благословенным днем является пятница. В этот день в Московскую соборную мечеть приезжают несколько тысяч мусульман с разных районов города, однако льгот на оплату парковки ни у кого из них нет. В организации отметили, что высокая стоимость парковки не должна являться причиной отказа от посещения мечети.
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер высказал мнение, что парковка в Москве должна быть бесплатной для духовенства в местах, куда они ездят по «служебной необходимости». При этом верующие должны платить за парковку, раз у них есть деньги на покупку машины.