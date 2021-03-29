В Суэцком канале удалось снять с мели гигантский контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале после пяти дней почти круглосуточных работ удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, из-за которого движение судов на канале было полностью заблокировано. При этом дата возобновления движения судов по этому пути пока не сообщается
В Суэцком канале после пяти дней почти круглосуточных работ удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, из-за которого движение судов на канале было полностью заблокировано. При этом дата возобновления движения судов по этому пути пока не сообщается.
По данным агентство Bloomberg, огромный контейнеровоз удалось снять с мели после того, как спасательные команды извлекли из-под него более 27 тысяч кубометров песка.
Напомним, что движение судов в Суэцком канале было полностью парализовано 23 января, когда Ever Given, следовавший по маршруту Китай – Нидерланды, из-за сильного ветра и песчаной бури изменил курс и встал на мель. Контейнеровоз уперся носом и кормой в противоположные берега русла, полностью перекрыв движение остальным судам. Поскольку у Суэцкого канала нет дублера, то остальные суда стоят в «пробке» уже пять суток. Сейчас разблокировки движения ожидают более 450 судов, в том числе и российские нефтяные танкеры.